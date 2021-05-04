Главы МИД G7 собрались на первое за два года пленарное заседание

ЛОНДОН, 4 мая. /ТАСС/. Министры иностранных дел Группы семи (G7) собрались во вторник в Лондоне на первое за два года пленарное заседание в очном формате. Во встрече, которая проходит в особняке Ланкастер-хаус в центре города, принимают участие главы внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции, Японии и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Перед тем, как удалиться на заседание, главы МИД стран, входящих в неформальное объединение семи развитых экономик мира, сделали общую фотографию. Пандемия коронавируса, из-за которой прошлогодний саммит G7, который должен был состояться в США, был отменен, внесла свои коррективы в сегодняшнее мероприятие. Так, Доминик Рааб, глава МИД Великобритании, председательствующей в "семерке" в этом году, встречал гостей в маске, а вместо рукопожатия здоровался с коллегами локтями.

Встреча начнется с обсуждения отношений с Китаем. Затем будет рассмотрена ситуация в Мьянме, Ливии, Сирии, после чего будет сделан перерыв на рабочий обед. Во второй половине дня министры G7 проведут сессию, посвященную России, Украине и Белоруссии, затем обсудят Афганистан. Завершится рабочая программа вторника обсуждением сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе. Дискуссия пройдет в рамках рабочего ужина, а принять участие в ней приглашены также представители Австралии, Индии, Южной Кореи и ЮАР, а также генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии Лим Джок Хой.

Великобритания намерена провести в традиционном формате и саммит G7, который пройдет с 11 по 13 июня в городе Карбис-Бэй на Атлантическом побережье полуострова Корнуолл. В нем примут участие лидеры неформального объединения наиболее экономически развитых стран мира, а также глава Евросовета Шарль Мишель, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и специально приглашенные в этом году руководители Австралии, Индии и Южной Кореи. Кроме того, в феврале приглашение приехать на встречу в верхах получила новый генеральный директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала.