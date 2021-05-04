В ООН призвали к спокойствию в связи с протестами в Колумбии

ЖЕНЕВА, 4 мая. /ТАСС/. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) глубоко обеспокоено в связи с событиями в колумбийском городе Кали, где полиция открыла огонь по демонстрантам, протестовавшим против налоговой реформы. Об этом заявила во вторник на брифинге в Женеве официальный представитель управления Марта Хуртадо, призвавшая к соблюдению спокойствия в условиях "крайне напряженной ситуации".

"Учитывая крайне напряженную ситуацию, когда солдаты и представители полиции размещены, чтобы контролировать протесты, мы призываем к спокойствию", - сказала Хуртадо. По ее словам, УВКПЧ "глубоко встревожено событиями в городе Кали в Колумбии минувшей ночью, где полиция открыла огонь по демонстрантам, протестующим против налоговой реформы". Согласно поступившим в офис управления сообщениям, это привело к "гибели и ранению людей". "Наш офис в Колумбии работает над тем, чтобы проверить точное число убитых и раненых", - отметила официальный представитель.

Она сообщила, что протесты начались 28 апреля и "большинство из них проходило мирно". В связи с призывами к проведению массовой демонстрации 5 мая Хуртадо напомнила властям Колумбии "об их ответственности в защите прав человека, включая право на жизнь и безопасность" людей, а также облегчать реализацию права на мирные собрания. Она подчеркнула, что огнестрельное оружие может применяться представителями служб правопорядка "только как крайнее средство в случае неминуемой угрозы жизни или нанесения серьезного ранения".

По меньшей мере 17 человек погибли во время протестов, которые в течение нескольких дней проходили в стране, проинформировала радиостанция La FM. В свою очередь, министр национальной обороны республики Диего Молано сообщил в Twitter, что полиция Колумбии задержала более 430 человек во время протестов. По его словам, пострадали 846 человек, в том числе 540 полицейских.

Со среды в Колумбии проходят манифестации против налоговой реформы. Беспорядки были зафиксированы в Боготе, Кали, Медельине и других городах. В пятницу правительство согласилось внести изменения в реформу, однако протесты продолжились.