В ПАСЕ приветствовали решение о помиловании двух приговоренных к смертной казни белорусов

ПАРИЖ, 4 мая. /ТАСС/. Помилование приговоренных к смертной казни в Белоруссии братьев Ильи и Станислава Костевых может стать первым шагом к отмене этой меры наказания в республике. Такое мнение выразил докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по вопросу отмены смертной казни армянский парламентарий Владимир Варданян.

"Я очень рад такому решению - это второй за 30 лет независимости Беларуси случай, когда человек, приговоренный к смертной казни, был помилован после вступления приговора в законную силу. Помилование братьев Костевых отражает стандарты Совета Европы по защите права на жизнь", - приводит во вторник его слова пресс-служба ПАСЕ.

"Это помилование является шагом на пути к исключению смертной казни из белорусской системы уголовного права, что позволило бы улучшить отношения между Белоруссией и Советом Европы. Я верю, что белорусские власти продемонстрируют свою готовность идти в этом направлении, в частности, незамедлительно введя мораторий на смертную казнь", - заключил он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 19-летнего Станислава и 21-летнего Ильи Костевых. Их приговорили к смертной казни 10 января 2020 года за убийство их бывшей школьной учительницы и поджог ее дома. 22 мая 2020 года Верховный суд Белоруссии подтвердил этот вердикт.