Израильские военные сообщили о задержании подозреваемых в обстреле автобусной остановки

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 мая. /ТАСС/. Израильские военные сообщили во вторник о задержании нескольких подозреваемых в обстреле из огнестрельного оружия 2 мая автобусной остановки на перекрестке Тапуах на Западном берегу реки Иордан, в результате чего ранения получили трое израильтян.

"В рамках непрерывной разведывательной и оперативной деятельности по задержанию террористов, совершивших нападение на перекрестке Тапуах, в результате чего были ранены трое израильских гражданских, солдаты задержали ряд подозреваемых в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега - прим. ТАСС). Кроме того, был конфискован автомобиль, использовавшийся террористами для совершения атаки", - говорится в заявлении военных.

По данным государственной радиостанции Kan, 2 мая был открыт огонь из движущегося автомобиля по остановке на перекрестке Тапуах на Западном берегу. В результате ранения получили трое израильтян, состояние двоих из них оценивается как тяжелое. Нападавшим удалось скрыться.