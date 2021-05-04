Американский сторожевой корабль Hamilton прибыл в порт Батуми

ВАШИНГТОН, 4 мая. /ТАСС/. Сторожевой корабль береговой охраны Соединенных Штатов Hamilton, вошедший 27 апреля в акваторию Черного моря, прибыл в грузинский порт Батуми. Об этом сообщил во вторник Шестой флот ВМС США.

Цель его захода в Черное море, как было заявлено ранее, - "поддержка союзников и партнеров по НАТО" в этом регионе. В Батуми предполагается продолжить "начатую на море" миссию.

"Посещение Батуми - честь для Hamilton и его экипажа, - заявил по прибытии в город-порт командир корабля капитан Тимоти Кронин. - Грузины приняли нас тепло, и мы благодарны им за их дружбу. Береговая охрана США с нетерпением ждет возможностей для взаимодействия с грузинской береговой охраной и нашими партнерами в акватории Черного моря в продвижении верховенства права на море".

Ранее в Национальном центре управления обороной Российской Федерации сообщили, что Черноморский флот следит за действиями американского корабля.

Американский катер этого вида вооруженных сил последний раз заходил в черноморскую акваторию в 2008 году.

Береговая охрана является в США одним из видов вооруженных сил наряду с сухопутными войсками, ВВС, ВМС и Корпусом морской пехоты. В МИД России неоднократно отмечали, что присутствие в акватории Черного моря кораблей держав, находящихся за пределами региона, не способствует укреплению стабильности.