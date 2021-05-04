Минск заявил, что будет принимать решения о контрсанкциях к Западу исходя из обстановки

МИНСК, 4 мая. /ТАСС/. Правительство Белоруссии будет ориентироваться на складывающуюся обстановку, принимая решение о новых контрсанкциях в отношении Запада. Об этом заявил во вторник премьер-министр республики Роман Головченко по итогам доклада президенту.

"Дальше будем действовать по обстановке", - приводит его слова агентство БелТА. Головченко напомнил, что президент республики Александр Лукашенко подписал указ о введении специальных защитных мер, и правительство уже частично реализовало права, предоставленные этим указом.

Головченко подчеркнул, что введение санкций в отношении Белоруссии противоречит нормам международного права. "К сожалению, общая девальвация международной правовой системы приводит к тому, что санкциями пользуются как инструментом воздействия или давления на неугодные государства, как правило, с целью ухудшения экономической ситуации в стране", - отметил он.

По его словам, Белоруссия в течение ряда лет подвергалась тем или иным формам санкционного давления, при этом в результате научилась жить в этих условиях. "Мы не принимаем этого и не можем смириться с тем, что на суверенное, независимое государство есть попытки такого давления. Мы в меру отвечаем на эти выпады - не только вербально, заявлениями, но и принятием конкретных экономических мер. Но не хотим огулом уподобляться нашим противникам, поэтому отвечаем как симметрично, так и асимметрично", - добавил он.

После президентских выборов в Белоруссии в августе 2020 года Евросоюз принял три пакета санкций против ряда белорусских компаний и физлиц, которых Брюссель называет причастными к имевшей место, по его мнению, фальсификации результатов президентских выборов, а также ответственными за насилие и необоснованные аресты в стране. Со своей стороны США возобновляют санкции в отношении девяти белорусских госпредприятий нефтехимической промышленности. Белоруссия ограничила ввоз и реализацию на территории страны трех европейских компаний: Liqui Moly, Skoda Auto и Beiersdorf.