Явка на выборах в Мадриде к середине дня превысила 28%

МАДРИД, 4 мая. /ТАСС/. Явка на внеочередных парламентских выборах в автономном сообществе Мадрид на 13:00 по местному времени (14:00 мск) во вторник составила 28,39%. Такие данные привели региональные власти.

Это на 2,21 процентных пункта выше, чем на выборах в 2019 году. Избирательные участки открылись в 09:00 по местному времени (10:00 мск) и будут работать до 20:00 (21:00 мск), вслед за этим начнется подсчет голосов. В волеизъявлении смогут принять участие более 5 млн человек.

Голосование проходит на 1 084 избирательных участках в 179 муниципалитетах региона. Согласно данным газеты El Pais, почти 260 тыс. человек уже проголосовали по почте. Главный претендент на победу - консервативная Народная партия (НП), от которой кандидатом на пост главы правительства является Исабель Диас Аюсо, возглавляющая регион в настоящий момент.

10 марта она объявила о созыве досрочного голосования в регионе. Коалиционное правительство Мадрида было сформировано из представителей НП и центристской партии "Граждане".

Лидер региона пошла на данный шаг после того, как "Граждане" и Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) достигли договоренности о том, чтобы поставить вопрос о доверии правительству Народной партии в Мурсии. В этот же день президиум мадридского парламента принял к рассмотрению два предложения о вынесении недоверия Диас Аюсо, которые были поданы партией "Мас Мадрид" и ИСРП.

Диас Аюсо заняла пост главы правительства автономии в 2019 году.