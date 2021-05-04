Лукашенко в связи с санкциями запросил информацию о европейских проектах в республике

МИНСК, 4 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в связи с введенными западными странами санкциями запросил у правительства республики информацию о наиболее крупных европейских проектах и предприятиях в стране и отчеты об их работе. Об этом сообщило во вторник агентство БелТА.

"Если европейцы хотят проблем у себя в связи с этими санкциями, они их получат. Больше ничего не буду говорить, время покажет. Вас попрошу, дайте мне информацию о наиболее крупных проектах европейских у нас и предприятиях, которые созданы на территории Беларуси. Посмотрим на их работу", - сказал Лукашенко, принимая с докладом премьер-министра страны Романа Головченко.

Президент подчеркнул, что введенные против Белоруссии санкции не должны оставаться без ответа. "Но главное, что без ответа ничего не должно оставаться. Вообще, я всегда задаю вопрос: кому это выгодно и зачем? Слушайте, мы защищаем свою страну. И мы с вами, и весь народ, мы хотим жить в своей стране, мы ее защищаем. Нас что, за это санкциями по голове? Надо отвечать", - сказал Лукашенко.

Президент также поставил правительству задачу вместе с МИД изучить деятельность в Белоруссии западных гуманитарных программ. "Эти некоммерческие организации, иностранные агенты, разного рода бандиты, которые устраивают здесь обдираловку и прочее. Я на контроле это держу. Мы договаривались о перерегистрации и этих организаций, и средств массовой информации", - добавил он.

После президентских выборов в Белоруссии в августе прошлого года Евросоюз принял три пакета санкций против ряда белорусских компаний и физлиц, которых Брюссель называет причастными к имевшей место, по его мнению, фальсификации результатов президентских выборов, а также ответственными за насилие и необоснованные аресты в стране. Со своей стороны, США возобновляют санкции в отношении девяти белорусских госпредприятий нефтехимической промышленности. Белоруссия ограничила ввоз и реализацию на территории страны трех европейских компаний: Liqui Moly, Skoda Auto и Beiersdorf.