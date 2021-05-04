Погранслужба Киргизии сообщила, что обстановка на киргизско-таджикской границе стабильная

БИШКЕК, 4 мая. /ТАСС/. Ситуация на границе Киргизии и Таджикистана, где ранее произошел вооруженный конфликт между военнослужащими двух государств, стабильная. Об этом заявил во вторник на брифинге в Бишкеке начальник информационно-аналитического отдела Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности республики Мирзамир Сыдыков.

"Обстановка на киргизско-таджикском участке границы на 17:00 (14:00 мск) стабильная", - сказал он. По его словам, "проводится работа по обезвреживанию неразорвавшихся снарядов", которые остались после вооруженного противостояния.

По данным киргизского Минздрава, в результате конфликта на границе с Таджикистаном погибли 36 жителей Киргизии, пострадали 153. Основную часть убитых и раненых составляют гражданские лица. Во время столкновений в республике были сожжены или разрушены 129 одноэтажных жилых домов и 84 других объекта, включая школу, пожарную часть, детсад, здание отдела милиции, четыре погранпоста, 27 АЗС и библиотеку. Из зоны конфликта в общей сложности были эвакуированы около 40 тыс. мирных жителей, часть из них уже вернулись в свои дома.