Суд в Гомеле вынес приговор доверенным лицам Тихановской

МИНСК, 4 мая. /ТАСС/. Суд Железнодорожного района Гомеля приговорил трех членов инициативной группы экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и одного из ее доверенных лиц к различным срокам лишения свободы, признав их виновными в приготовлении к участию в массовых беспорядках и захвату зданий. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Гомельской области, опубликованном во вторник на сайте Генпрокуратуры Белоруссии.

"С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Железнодорожного района Гомеля постановил обвинительный приговор. На основании ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст. 293 ("Массовые беспорядки"), ч. 1 ст. 13 и ч. 1 ст. 292 ("Захват зданий и сооружений") Уголовного кодекса Республики Беларусь им назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы каждому. При этом 53-летнему жителю за счет преступления, предусмотренного ст. 369 ("Оскорбление представителя власти") Уголовного кодекса, назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет и 6 месяцев", - отмечается в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что мужчины будут отбывать наказание в исправительной колонии в условиях усиленного, а женщина - в колонии общего режима. В ведомстве также проинформировали, что в ходе судебного заседания обвиняемые свою вину не признали. "Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован или опротестован в течение десяти дней со дня его объявления", - пояснили в областной прокуратуре.

Версия следствия

Суд в Гомеле начал рассматривать уголовное дело по обвинению в массовых беспорядках трех членов инициативной группы Тихановской и одного из ее доверенных лиц 12 апреля. По данным следствия, для планирования массовых беспорядков в Гомеле обвиняемые 5 августа минувшего года организовали встречу, на которой присутствовала в том числе Тихановская. На встрече обсуждался план по организации массовых беспорядков, а также захвату зданий администраций и исполкомов, назначению вместо глав и председателей своих лиц.

Согласно версии следствия, поддержав план, Тихановская "согласилась выдать денежные средства на закупку электрошокеров, газовых баллончиков, раций, мегафонов, микрофонов, иных предметов и орудий, предназначенных для совершения преступления". Обвиняемым грозило до 8 лет лишения свободы.