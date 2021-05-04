В Иране раскрыли и уничтожили террористическую ячейку

ТАСС, 4 мая. Силы специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) разоблачили и ликвидировали вооруженную группу террористов на юго-востоке Ирана. Как сообщило во вторник агентство Mehr со ссылкой на коммюнике службы связей с общественностью "Аль-Кудс", эти результаты достигнуты по итогам спецоперации в провинции Систан и Белуджистан на границе с Пакистаном.

"После ожесточенного боестолкновения военнослужащие "Аль-Кудс" КСИР уничтожили двух преступников, один был захвачен, - цитирует агентство коммюнике. - Группа занималась подрывной пропагандой, похищением людей и убийствами".

В результате операции у террористов было изъято большое количество оружия, боеприпасов и взрывчатки.