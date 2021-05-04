СМИ: Ле Пен оправдали по делу о публикации фотографий террористов

ПАРИЖ, 4 мая. /ТАСС/. Суд во Франции оправдал лидера партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и евродепутата Жильбера Коллара, которых обвиняли в распространении ненависти после публикации фотографий расправ, учиненных террористами. Об этом сообщил во вторник телеканал BFM.

По его данным, в решении суда говорится, что опубликованные в соцсетях политиков изображения расправ, учиненных боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), действительно демонстрируют жестокость и насилие. Однако, как постановил суд, сами публикации не преследовали цель пропаганды подобных действий.

Ле Пен в ходе выступления на заседании называла процесс политическим и настаивала на своем праве свободно выражать мнение. Коллар же заявил, что в споре с человеком, отрицающим холокост, точно так же опубликовал бы фото из концлагеря и это не унизило бы достоинство кого-либо.

Поводом для размещения этих кадров в соцсетях Ле Пен послужило сравнение ведущим утренней передачи на телеканале BFM Жан-Жаком Бурденом "Национального фронта" (старое название "Национального объединения") и ИГ в 2015 году. Политик опубликовала три снимка с подписью "Вот это - ИГ!". Коллар же продублировал эти посты на своих страницах в Twitter и Facebook.