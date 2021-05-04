Боррель обсудил с Блинкеном Россию и ее санкции против граждан ЕС

БРЮССЕЛЬ, 4 мая. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях заседания глав МИД "семерки" в Лондоне и обсудил с ним отношения с Россией и Китаем, а также ядерную сделку с Ираном. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении внешнеполитической службы ЕС.

"Встреча стала возможностью обсудить двусторонние отношения и наиболее важные вызовы в сфере безопасности и внешней политике перед консультациями министров иностранных дел "семерки", - говорится в заявлении.

Они обсудили Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе "в контексте возможного возвращения США в СВПД, а также возможности гарантировать полное и эффективное выполнение его условий".

"Они также обсудили отношения с Россией в контексте недавнего сосредоточения сил на границе с Украиной и в Крыму, самочувствие [Алексея] Навального, российские действия в отношении государств ЕС и санкции против граждан Евросоюза", - говорится в документе.

Помимо этого они обсудили отношения с Китаем, Афганистаном и беспорядки в Колумбии.