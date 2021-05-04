Politico: Украина с конца 2020 года добивается от США получения вакцин от коронавируса

ВАШИНГТОН, 4 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты, несмотря на запросы Украины, не предоставили стране конкретного содействия в вопросе вакцинации от коронавируса. Об этом пишет газета Politico .

"Недавнее решение администрации президента Джо Байдена отправить партию вакцин в Индию создало напряженность с Украиной, которая увеличила запросы на получение препаратов в преддверие визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев (5-6 мая - прим. ТАСС), - отмечается в тексте. - Офис украинского президента Владимира Зеленского с декабря добивается от Вашингтона помощи в получении вакцин. В последние недели переговоры шли на дипломатическом уровне, и это стало фоном в ходе телефонного разговора между Зеленским и Байденом 2 апреля".

По мнению издания, администрация США стремится увеличить свою международную помощь по вакцинам "в противовес России и Китаю". Однако Киеву конкретного содействия предоставлено не было, поскольку американские власти "не определились в расстановке приоритетов по оказанию помощи на фоне запросов из разных стран", отмечают знакомые с положением дел представители администрации.

"Диалог с Украиной по пандемии отражает растущее противоречие между желанием администрации Байдена стать крупнейшим в мире донором вакцин и решением отложить многие поставки, пока большинство американцев не будет вакцинировано", - говорится в статье. По словам одного из участников переговоров, Украина сейчас не нуждается в вакцинах так сильно, как Индия. В то же время некоторые чиновники федерального правительства США сомневаются, стоит ли направлять партии прививок в другие страны, учитывая, что ход вакцинации в стране замедлился.

"Из-за снижения спроса становится труднее оценить, сколько доз можно сэкономить", - пишет издание.