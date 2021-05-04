Глава ДНР потребовал от Киева остановить нарушения перемирия в Донбассе

ДОНЕЦК, 4 мая. /ТАСС/. Украинские власти должны остановить нарушения режима прекращения огня в Донбассе своими воинскими подразделениями. Об этом во вторник заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

"Мы настаиваем, чтобы Украина привлекла к ответственности виновных в нарушении режима прекращения огня. Беспредел и самовольство, которые творят на линии соприкосновения члены Вооруженных сил Украины (ВСУ), должны быть остановлены", - цитирует его Донецкое агентство новостей.

Глава республики высказал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский не способен контролировать действия подразделений ВСУ в Донбассе. "На сегодняшний день украинские власти демонстрируют не только недоговороспособность, но и недееспособность урегулировать конфликт мирным путем, потому что Владимир Зеленский не способен контролировать своих силовиков. Если это не пресечь, ситуация может обернуться страшными последствиями - не только в масштабах республик Донбасса и подконтрольных Украине территорий", - отметил Пушилин.

3 мая в районе села Коминтерново снайперским огнем киевских силовиков был убит военнослужащий Народной милиции ДНР.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Дополнительные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в случае прямого приказа командования.

Однако, несмотря на договоренности о дополнительных мерах, с конца февраля этого года в Донбассе началось обострение ситуации. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск заявили, что причиной этого является невыполнение Киевом июльских договоренностей.