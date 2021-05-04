Лукашенко упрекнул ЕС и США в подрыве усилий Минска в борьбе с коронавирусом

МИНСК, 4 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул Евросоюз и США в том, что они, декларируя поддержку республики в борьбе с коронавирусом, подрывают усилия Минска в нормализации санитарной ситуации.

"Огромные деньги мы затратили [на финансирование антиковидных мер]. Последние мерзавцы эти европейцы и американцы. Они же ничем не помогли нам, абсолютно, - цитирует его пресс-служба главы государства. - Хотя и Всемирная организация здравоохранения, и ООН постоянно заявляют, что надо поддержать кого-то и прочее. Ну, не помогли и не надо, не просим мы их. Нет, надо же завинтить гайки, надо ухудшить здесь ситуацию".

По словам Лукашенко, главное в этой ситуации, что в Белоруссии лечили и будут "лечить своих людей". "Дай Бог, чтобы у нас эта проблема была ликвидирована так, как она сейчас ликвидируется. Чтобы мы тех врачей, которые все-таки работают в красных зонах с ковид-больными, поддерживали", - добавил он.

Вместе с тем в представительстве Евросоюза в Белоруссии порталу tut.by сообщили, что стране в рамках проекта "Солидарность во имя здоровья", финансируемого ЕС, на приобретение для средств индивидуальной защиты, лечебного и диагностического оборудования за год выделено $3,8 млн.

В Белоруссии с 1 октября 2020 года началась вакцинация добровольцев российским препаратом "Спутник V" в рамках пострегистрационных исследований. Республика стала первым государством после России, официально зарегистрировавшим эту вакцину. В Белоруссии наладили совместное с РФ производство "Спутника V". В стране планируют привить от коронавирусной инфекции не менее 60%.