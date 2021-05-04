Bloomberg: министры туризма стран G20 поддержат введение паспортов вакцинации

ТАСС, 4 мая. Главы министерств туризма стран Группы двадцати (G20) по итогам встречи во вторник намерены выступить в поддержку мер по введению паспортов вакцинации от коронавируса. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на проект совместного заявления.

Согласно документу, министры считают, что эта инициатива поможет туризму восстановиться быстрее и благотворно повлияет на мировую экономику.

"Мы подчеркиваем, что возобновление путешествий и туризма крайне важно для восстановления мировой экономики из-за прямого и непрямого влияния этого сектора на остальные", - приводит агентство фрагмент проекта документа. В нем также отмечается, что благодаря пандемии появилась возможность "сформировать более устойчивый, жизнеспособный и открытый туристический сектор", который стал одним из наиболее пострадавших в результате пандемии.

Встреча профильных министров состоялась в формате видеоконференции в рамках председательства Италии в G20.

COVID-паспорта в ЕС

17 марта Еврокомиссия представила проект цифрового зеленого сертификата о вакцинации от коронавируса, который должен быть внедрен к середине июня. Документы получат не только привившиеся от коронавируса, но и переболевшие. Действовать такие паспорта будут только до официального завершения пандемии. В Еврокомиссии заявили, что рассматривают возможность признания сертификатов, выданных за пределами ЕС, и документов о прививках вакцинами, применение которых в Евросоюзе не разрешено.

Всемирная организация здравоохранения выступает за осторожный подход к вопросу о введении для международных поездок паспортов иммунизации против коронавируса.

В ходе январской сессии ПАСЕ парламентарии приняли резолюцию "Вакцины против COVID-19: этические, правовые и практические вопросы", в которой подчеркивается, что COVID-паспорта не помогут добиться ограничения распространения коронавируса и должны выдаваться исключительно в целях медицинского мониторинга.