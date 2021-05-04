СМИ: нижняя палата парламента Чехии рассмотрит несостоявшийся визит вице-премьера в Россию

ПРАГА, 4 мая. /ТАСС/. Палата депутатов (нижняя палата) парламента Чехии по требованию оппозиции рассмотрит во вторник в закрытом режиме вопрос об обстоятельствах несостоявшегося визита первого вице-премьера и главы МВД республики Яна Гамачека, который планировал посетить Москву 19 апреля. Об этом сообщило Чешское телевидение .

Взрывы боеприпасов в деревне Врбетица. Что мы знаем про эти инциденты

Заседание, которое состоится вечером, вызвано опубликованным ранее в местном сетевом издании "Список" материалом, в котором утверждается, что в России Гамачек якобы намеревался договориться "замять" скандал со взрывами в 2014 году складов боеприпасов в деревне Врбетице (восток республики) за получение страной партии российской вакцины "Спутник V" и согласие российской стороны провести встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Праге. Первый вице-премьер категорически отверг это утверждение СМИ, назвав его ложью.

На закрытом заседании нижней палаты будут присутствовать только депутаты и члены правительства. Допущены также генеральный прокурор, руководители спецслужб и полиции Чехии. Его, если пожелает, может посетить президент республики Милош Земан. Сотрудники аппарата парламента не будут находиться в зале заседаний. Не будет проводиться и стенограмма. Участники обсуждения не должны иметь при себе мобильные телефоны, ноутбуки и другие гаджеты, позволяющие вести скрытую запись выступлений.

Перед депутатами, согласно Чешскому телевидению, должны выступить Гамачек и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Они ответят на их вопросы и предоставят доказательства, что утверждения о якобы бывшем у первого вице-премьера намерении "торговаться" с РФ по инциденту во Врбетице являются ложью.

Заявление Гамачека

Гамачек на своей странице в Twitter ранее отверг спекуляции в материале издания "Список" на тему планировавшегося визита в Москву. По его словам, "данный материал основан на спекулятивных [предположениях], лжи, которую никто не подтверждает, потому что этого не произошло".

Первый вице-премьер, намеревавшийся посетить Москву 19 апреля, сообщил, что с 14 апреля в МВД Чехии состоялось несколько встреч "с участием руководителей [чешских] служб безопасности, генерального прокурора [республики], а также посла Чехии в Москве".

По его словам, единственной темой этих встреч было обсуждение последствий скандала во Врбетице для национальной безопасности Чехии и отношений между страной и Россией. Гамачек добавил, что возможность "любого обмена с РФ" по ситуации с инцидентом в чешской деревне "ни на мгновение не становилась" предметом обсуждения. По мнению первого вице-премьера, подобные спекуляции в СМИ "наносят ущерб интересам Чехии" и "на руку интересам иностранного" государства.