Лукашенко лишил званий более 80 бывших силовиков за "дискредитирующие поступки"

МИНСК, 4 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом лишил воинских и специальных званий более 80 бывших военнослужащих и сотрудников различных силовых ведомств за дискредитирующие поступки во время обострения обстановки в стране, сообщила во вторник президентская пресс-служба.

"В период обострения общественно-политической обстановки в стране с целью ее дестабилизации отдельные военнослужащие и сотрудники силовых ведомств нагнетали протестные настроения в обществе, организовывали и участвовали в несанкционированных мероприятиях, размещали в сети интернет экстремистские материалы, призывали к радикальным действиям, публиковали личные данные государственных служащих, журналистов, сотрудников правоохранительных органов, выступали с обвинениями, оскорблениями и угрозами в их адрес", - сказано в сообщении.

Как подчеркивается, с учетом характера и степени тяжести совершенных противоправных действий руководители силовых ведомств установленным порядком "инициировали перед главой государства вопрос о лишении перечисленных в указе лиц воинских и специальных званий". В сообщении указывается, что "более 80 бывших военнослужащих и сотрудников различных силовых ведомств лишены воинских и специальных званий".

Как отмечается в сообщении, дискредитируя честь и достоинство военнослужащего и сотрудника, ряд военнослужащих проявляли "неуважение к государственным символам, выбрасывали служебные удостоверения, снимали погоны, отказывались от исполнения служебных обязанностей". "В отношении ряда из них возбуждены и расследуются уголовные дела, в том числе за организацию актов терроризма", - указали в пресс-службе.

Согласно законодательным актам Белоруссии, военнослужащие и сотрудники силовых ведомств, в том числе состоящие в запасе или находящиеся в отставке, могут быть лишены воинского (специального) звания по решению главы государства.

В марте Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении экс-сотрудников силовых ведомств, которые после президентских выборов в Белоруссии в августе прошлого года выехали за пределы страны и позиционируют себя как представители инициативы BYPOL, по ч. 3 ст. 130 УК ("Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни"). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет. КГБ включил некоторых бывших сотрудников правоохранительных органов в список лиц, причастных к терроризму.