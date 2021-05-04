В ООН приветствовали решение США об увеличении приема беженцев

ЖЕНЕВА, 4 мая. /ТАСС/. Решение президента США Джо Байдена об увеличении лимита приема беженцев позволит спасти жизни и защитить уязвимые группы населения. Об этом заявил во вторник в Женеве верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

"Решение об увеличении лимита приема на расселение до 62,5 тыс. беженцев представляет собой меру, которая спасет жизни и защитит тех, кто входит в число самых уязвимых", - отметил он.

Верховный комиссар напомнил, что в последнее время количество беженцев, которых страны принимают по программам расселения, "сократилось до беспрецедентного уровня вследствие низких квот, предлагаемых государствами, и продолжающегося влияния пандемии COVID-19". В прошлом году в мире было расселено менее 23 тыс. беженцев, что представляет собой самое маленькое число за последние два десятилетия, подчеркнул он. В сложившейся ситуации решение США об увеличении лимита приема является, по словам Гранди, "спасательным кругом для беженцев и программы расселения", осуществляемой Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев. Он выразил надежду на то, что другие страны по примеру Соединенных Штатов "восстановят или расширят обещания по расселению".

Байден увеличил лимит приема беженцев в 2021 финансовом году (начался с 1 октября) до 62,5 тыс. человек. Это следует из заявления главы государства, распространенного в понедельник пресс-службой Белого дома.