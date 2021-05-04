Турция предложила России провести в мае в Анталье заседание по безопасности туризма

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Турция предложила российской стороне провести во второй половине мая в Анталье заседание российско-турецкой экспертной подгруппы по безопасности туризма, чтобы продемонстрировать принятые Анкарой меры. Об этом заявил ТАСС во вторник посол Турции в России Мехмет Самсар.

"На прошлой неделе мы направили наше официальное приглашение на заседание турецко-российской рабочей подгруппы по безопасности туризма, проведение которого было запланировано на апрель, но было отложено, с предложением провести его во второй половине мая в Анталье, чтобы российские власти увидели принятые меры и у них не осталось никаких вопросов", - сказал посол.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой готовы в мае посетить Москву для переговоров по эпидемической ситуации, добавил Самсар.

"Министр иностранных дел Чавушоглу и министр культуры и туризма Эрсой выразили готовность посетить Москву в мае в подходящие для российской стороны даты, чтобы снять озабоченность своих российских коллег и предоставить необходимую информацию [по эпидемической ситуации]", - сказал он.

"Туризм - это сфера сотрудничества между Турцией и Россией, основанная на взаимной выгоде и являющаяся важной как в экономическом, так и в гуманитарном плане, - продолжил посол. - Хочу заявить, что мы, Турция, открыты к сотрудничеству и прилагаем все усилия, чтобы развивать наши отношения в этой сфере и принимать у себя миллионы российских граждан, которые желают отдохнуть в Турции, как и в прошлые годы, в самых лучших, здоровых и безопасных условиях".

Турция отмечает, что в популярных у туристов прибрежных городах наблюдается снижение уровня заражения коронавирусом, заявил Самсар. "Спад заболеваемости продолжается в наших приморских городах, пользующихся успехом у российских и других иностранных туристов. Например, скорость снижения числа заболевших в Анталье за неделю с 24 по 30 апреля составила 35% по сравнению с предыдущей неделей, - сказал он. - Мы стремимся к 17 мая снизить количество заболевших до 5 тыс.".

Турция с учетом развития эпидемической ситуации в стране будет готова к 1 июня восстановить авиасообщение с Россией, заявил Самсар.

Он отметил, что в стране была поставлена задача путем вакцинации и мер карантина "в короткие сроки нормализовать число случаев заразившихся COVID-19 и эпидемическую ситуацию в Турции к будущему летнему сезону". "Мы уже начали получать положительные сигналы об этом. Количество заболевших, которое на 15 апреля составляло 61 400, снизилось до 24 733 на 3 мая благодаря принятым строгим мерам. Ожидается, что в ближайшие недели это число сократится. Чтобы возобновить полеты с 1 июня и принять наших российских друзей в самых безопасных условиях в течение летнего сезона, мы в настоящий момент продолжаем контакты с соответствующими российскими инстанциями на всех уровнях", - сказал посол.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил в стране полный локдаун с 19:00 29 апреля до 05:00 17 мая из-за ситуации с коронавирусом. Все организации и учреждения прекратили свою деятельность, за исключением освобожденных циркуляром МВД. Междугородние поездки разрешены только после получения разрешения от властей. Бронирование отелей не является исключением для ограничений на междугородние поездки. На иностранных туристов комендантский час не распространяется.

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила пассажирское авиасообщение с Турцией из-за новой вспышки коронавируса в этой стране, количество рейсов сокращено до двух в неделю на взаимной основе.