Медведчук: США хотят видеть Украину плацдармом противостояния на границе с Россией

КИЕВ, 4 мая. /ТАСС/. Поддержка Украины со стороны США имеет целью сделать из нее плацдарм противостояния на границе с Россией. Такое мнение во вторник выразил глава политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук.

"Международные лидеры, которые поддержали [президента Украины Владимира] Зеленского, сделали правильно. Однако в этом хоре поддержавших тон задают Соединенные Штаты. Они хотят, чтобы Украина на границе с Россией существовала как плацдарм противостояния, который выгоден именно США", - написал Медведчук в Twitter.

По его мнению, именно этим, а не желанием урегулировать конфликт на востоке Украины обусловлена поддержка Киева со стороны США. "Им не нужен мир на Донбассе", - уверен оппозиционер.

Западные страны в последние недели неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной и на этом фоне высказывали свою поддержку Киеву. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории России не должно беспокоить другие государства, поскольку никак им не угрожает. На прошлой неделе Европарламент принял резолюцию по РФ с призывами к санкциям против "Северного потока - 2", Росатома, "русских олигархов", а также к отключению РФ от международной платежной системы SWIFT в случае "вторжения на Украину". Резолюция носит рекомендательный характер и не обязательна к исполнению даже институтами ЕС.

В среду-четверг Киев посетит глава Госдепартамента США Энтони Блинкен, а также Виктория Нуланд, на прошлой неделе утвержденная Сенатом Конгресса на должность заместителя госсекретаря по политическим делам. В Госдепе заявили, что Блинкен в ходе визита затронет вопросы поставок американского оружия Украине, встретится с Зеленским, главой МИД Дмитрием Кулебой, а также представителями украинского гражданского общества. По информации официального Киева, госсекретарь США обсудит также энергетику, экономику и помощь США в реформах.