Премьер Ирака принял отставку министра здравоохранения после пожара в больнице Багдада

КАИР, 4 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми принял во вторник отставку министра здравоохранения страны Хасана ат-Тамими после публикации отчета специальной правительственной комиссии о причинах пожара в одной из больниц Багдада 24 апреля, где погибли более 80 человек. Об этом говорится в сообщении, опубликованном канцелярией иракского премьера в Twitter .

"Глава кабинета министров Мустафа аль-Казыми принял прошение об отставке министра здравоохранения Хасана ат-Тамими после публикации специального отчета комиссии по расследованию трагедии, которая произошла в больнице "Ибн аль-Хатыб", - указано в сообщении.

Ранее во вторник правительство Ирака одобрило рекомендации комиссии по расследованию причин пожара и проголосовало "за отстранение от должности директора больницы, где произошла трагедия, его помощника, сотрудника службы гражданской обороны и за применение в отношении них административных наказаний". При этом кабмин проголосовал за отмену принятых ранее решений об увольнении главы Минздрава страны и губернатора Багдада. Однако позднее сам ат-Тамими подал прошение об отставке, которое распространили иракские СМИ.

Крупный пожар в больнице "Ибн аль-Хатыб" в Багдаде произошел вечером 24 апреля. По предварительным данным, в хранилище с кислородными баллонами на втором этаже, где расположена реанимация для тяжелобольных с поражением легких, прогремел взрыв. Огонь мгновенно охватил двухэтажных комплекс, который выгорел практически полностью. По словам очевидцев, когда начался пожар, люди в панике метались по коридорам в поисках выходов, началась давка. Согласно данным Минздрава, из огня спасти удалось более 200 пациентов.

Были задержаны главный врач больницы, начальник службы безопасности и лица, ответственные за техническое обеспечение госпиталя. Известно, что больница не была оборудована противопожарными системами, внутренние помещения были отделаны легковоспламеняющимися материалами. Кроме того, информация о пожаре поступила в пожарную службу с большим опозданием.