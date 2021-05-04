В Белоруссии около 40 экс-сотрудников МВД лишат специальных званий

МИНСК, 4 мая. /ТАСС/. Около 40 бывших сотрудников органов внутренних дел будут лишены специальных званий в соответствии с решением президента страны. Об этом сообщил журналистам во вторник министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков.

"Это инициатива министерства внутренних дел. Мы подготовили ходатайство о лишении специальных званий, званий сотрудников органов внутренних дел, наших бывших сотрудников, назову их так. Хотя их не совсем приятно называть своими коллегами", - отметил глава МВД, слова которого приводит агентство БелТА.

Кубраков назвал своих бывших коллег теми, "кто просто ошибся в выборе профессии и в определенный момент, когда были определенные трудности, положил удостоверение, отказался исполнять свои служебные обязанности". "Таких сотрудников немного, но они, к сожалению, были. Где-то до 40 сотрудников по всей стране. Все они все уволены из органов внутренних дел", - заявил глава МВД.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом лишил воинских и специальных званий более 80 бывших военнослужащих и сотрудников различных силовых ведомств за дискредитирующие поступки во время обострения обстановки в стране. Среди этих 80 силовиков около 40 человек ранее служили в органах внутренних дел.