В Армении приговорили к пожизненному заключению двух сирийских наемников

ЕРЕВАН, 4 мая. /ТАСС/. Суд общей юрисдикции Сюникской области Армении приговорил к пожизненному заключению двух граждан Сирии, которые были признаны виновными в участии в боевых действиях во время обострения ситуации вокруг Нагорного Карабаха в качестве наемников. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Генпрокуратуры Армении.

"Граждане Сирии признаны виновными в причастности к боевым действиям, развязанным Азербайджаном против Арцаха [непризнанная Нагорно-Карабахская республика], в качестве наемников-террористов. Приговорены к пожизненному заключению", - сообщили в прокуратуре.

В обвинительном заключении утверждается, что всего было выявлено более 30 международных наемников, членов международных террористических организаций, которые были причастны к войне, а также совершили различные военные преступления.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия.

В Ереване неоднократно заявляли, что на стороне азербайджанских сил воевали террористы с Ближнего Востока, в частности, из Сирии и Ливии. В свою очередь генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявлял, что в организации располагают информацией о наличии и действии боевиков из Сирии в зоне конфликта.

9 ноября прошлого года было подписано трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое позволило достичь полного прекращения военных действий в зоне конфликта. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.