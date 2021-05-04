Блинкен считает, что разговор Байдена с Путиным лицом к лицу пошел бы на пользу США и РФ

"Я думаю, что будет также полезно, если оба президента смогут поговорить лицом к лицу", - сказал он, назвав сферами, в которых возможен прогресс, стратегическую стабильность. "Также есть и сферы взаимного интереса для сотрудничества. Мы уже видели одну из них - это продление СНВ-3. Есть и другие сферы так называемой стратегической стабильности, где можно было бы добиться прогресса", - заявил Блинкен.

Он заверил, что CША не заинтересованы в эскалации напряженности с Россией, но предупредил, что Вашингтон готов к ответным действиям, если Москва будет вести себя безрассудно. "Мы не заинтересованы в эскалации. Мы хотели бы иметь более предсказуемые отношения с Россией, но это зависит от Путина. Если Россия продолжит действовать безрассудно и агрессивно, она может быть уверена, что мы снова ответим", - утверждал Блинкен.

Глава американской дипломатии не согласился с утверждением, что Байден якобы боится встречаться с Путиным. "Президент Байден искренне верит в то, что важно быть честным и откровенным, и что один из лучших способов сделать это - встретиться лицом к лицу. У него уже было пару разговоров с президентом Путиным по телефону, и нет секрета в том, что он сказал ему, в том числе еще до того, как он был избран президентом. Он очень ясно заявил, что если Россия будет вовлечена в безрассудные, агрессивные действия, мы ответим", - утверждал Блинкен.

Россия последовательно отвергала утверждения Запада о том, что ее действия носят безрассудный, агрессивный характер или направлены против других стран.

"Дипломатия на самом деле заключается в том, чтобы взаимодействовать напрямую. И меня, как дипломата, всегда поражало, что люди часто воспринимают это как проблему или признак слабости. То, чтобы вы взаимодействуете с кем-то, не лишает вас возможности говорить "нет", - заметил глава Госдепартамента.

Отношения с Китаем

Он добавил, что США не пытаются сдерживать Китай, но хотят сохранить порядок, "основанный на международных правилах". "Мы не пытаемся сдержать или подчинить Китай. Мы хотим сохранить основанный на международных правилах порядок, в который мы усиленно вкладывались на протяжении многих десятилетий и который сослужил нам добрую службу, и не только нам. Даже с учетом всех его несовершенств этот порядок был полезен для всего мира, включая Китай. Любой, кто принимает действия, направленные на разрушение этого порядка и его подрыв, [должен понимать, что] мы встанем на его защиту", - отметил Блинкен.

Предложение о саммите

Президент США в телефонном разговоре с президентом России 13 апреля выдвинул идею проведения российско-американского саммита в третьей стране в предстоящие месяцы. Впоследствии глава администрации США пояснил, что предложил российскому коллеге встретиться летом в Европе. В середине июня Байден будет находиться в Европе для участия в саммитах Группы семи и НАТО.

На прошлой неделе пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что враждебные шаги США в отношении РФ затрудняют анализ ситуации для принятия Путиным решения по поводу встречи с Байденом.