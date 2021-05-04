В Чехии не исключили приостановку дела по Врбетице

ПРАГА, 4 мая. /ТАСС/. Уголовное дело, возбужденное в рамках расследования взрывов на складах боеприпасов в деревне Врбетице (восток Чехии) в 2014 году, в причастности к которым чешские власти подозревают двух граждан РФ, может быть приостановлено, если следствию не удастся допросить подозреваемых. Об этом заявил во вторник журналистам генеральный прокурор Чехии Павел Земан.
"Существует только одна версия расследования [инцидента во Врбетице, связанная с причастностью россиян], - отметил он. - Нельзя исключить, что уголовное дело будет приостановлено, если нам не удастся допросить обоих подозреваемых".
Чешские власти утверждают, что ответственность за взрывы во Врбетице лежит на россиянах Александре Петрове и Руслане Боширове, подозреваемых в Великобритании в покушении на жизнь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. 17 апреля чешская сторона объявила о решении выслать 18 сотрудников посольства РФ, которых назвала офицерами российских спецслужб.
МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия Праги карикатурными и заявила, что заявления чешской стороны были призваны "перекрыть" в информационном пространстве Запада сообщения о раскрытии белорусскими и российскими спецслужбами планов государственного переворота в Минске. При этом заявления чешской стороны, что Москве не будет передаваться информация о расследовании инцидента, подтверждают, что речь идет о фейке, подчеркнула позднее российский дипломат.