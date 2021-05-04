В Чехии не исключили приостановку дела по Врбетице

ПРАГА, 4 мая. /ТАСС/. Уголовное дело, возбужденное в рамках расследования взрывов на складах боеприпасов в деревне Врбетице (восток Чехии) в 2014 году, в причастности к которым чешские власти подозревают двух граждан РФ, может быть приостановлено, если следствию не удастся допросить подозреваемых. Об этом заявил во вторник журналистам генеральный прокурор Чехии Павел Земан.

Взрывы боеприпасов в деревне Врбетица. Что мы знаем про эти инциденты

"Существует только одна версия расследования [инцидента во Врбетице, связанная с причастностью россиян], - отметил он. - Нельзя исключить, что уголовное дело будет приостановлено, если нам не удастся допросить обоих подозреваемых".

Чешские власти утверждают, что ответственность за взрывы во Врбетице лежит на россиянах Александре Петрове и Руслане Боширове, подозреваемых в Великобритании в покушении на жизнь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. 17 апреля чешская сторона объявила о решении выслать 18 сотрудников посольства РФ, которых назвала офицерами российских спецслужб.

МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия Праги карикатурными и заявила, что заявления чешской стороны были призваны "перекрыть" в информационном пространстве Запада сообщения о раскрытии белорусскими и российскими спецслужбами планов государственного переворота в Минске. При этом заявления чешской стороны, что Москве не будет передаваться информация о расследовании инцидента, подтверждают, что речь идет о фейке, подчеркнула позднее российский дипломат.