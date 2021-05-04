Белый дом: переговоры Ирана и США об обмене заключенными не связаны с дискуссиями в Вене

ВАШИНГТОН, 4 мая. /ТАСС/. Консультации об обмене заключенными между Соединенными Штатами и Ираном не являются частью переговоров по ядерной программе Тегерана, которые идут в Вене. Об этом заявила во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Скажу вам, что вопрос о возвращении на родину американцев, удерживаемых в Иране, затрагивается, обсуждается на высшем уровне. Конечно, это непрямые, зачастую непрямые обсуждения. У нас, безусловно, есть свои каналы [связи с Ираном]. И они [эти переговоры] отдельны от обсуждений в ядерной сфере в Вене", - сказала официальный представитель президента США Джо Байдена.

Кроме того, она вслед за другими американскими должностными лицами подчеркнула, что договоренности между Ираном и США относительно обмена заключенными пока нет.

Ранее телеканал Al Mayadeen со ссылкой на иранские источники сообщил, что власти в Вашингтоне в рамках сделки с Тегераном могут разморозить $7 млрд иранских активов. По утверждению телекомпании, стороны также планируют обменяться задержанными и освободить по четыре человека с каждой стороны. В свою очередь информационное агентство Reuters, ссылаясь на государственное телевидение Ирана, передало, что представитель иранской администрации подтвердил обмен задержанными с США. Однако американская администрация в воскресенье и понедельник опровергла эти данные, в том числе на уровне госсекретаря США Энтони Блинкена.