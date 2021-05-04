В Белом доме заявили, что не ищут обострения с Россией

ВАШИНГТОН, 4 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты не намерены обострять отношения с Россией, однако оставляют за собой право высказывать обеспокоенность ее действиями и "вводить последствия" за них. Об этом сообщила во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.

Ее попросили прокомментировать слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который в понедельник заявил, что американский президент Джо Байден намерен обсудить на возможной встрече с российским лидером Владимиром Путиным стабилизацию двусторонних отношений. По версии Псаки, российско-американские отношения включают в себя "высказывание [Вашингтоном] обеспокоенности, когда таковая имеется, принятие мер и введение последствий" в ответ на такие приписываемые России действия, как отравление Алексея Навального, вмешательство в американские выборы и хакерская атака на компьютерные сети федерального правительства.

"В то же время мы считаем, что есть сферы, в которых мы можем продолжать работать вместе. Как исторически сложилось, именно так отношения в сфере национальной безопасности и дипломатии работают по всему миру. Поэтому я думаю, что мы подаем сигнал о том, что мы не стремимся к эскалации отношений как в плане риторики, так и в плане действий. Разумеется, мы оставляем за собой право вводить последствия, если их [России] действия того требуют, и мы хотим иметь стабильные отношения, в которых мы будем работать вместе в тех областях, где это конструктивно", - отметила пресс-секретарь Белого дома. В пример она привела консультации по иранской ядерной программе. При этом США "продолжат высказывать свою обеспокоенность [действиями РФ] по мере ее появления", заключила Псаки.

Байден дал в марте телекомпании ABC интервью, вызвавшее широкий резонанс. В нем он, в частности, заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Кроме того, хозяин Белого дома позволил себе резкие высказывания в адрес Путина.

Уже после этого интервью Путин и Байден провели 13 апреля второй телефонный разговор с момента вступления в должность американского президента. Как сообщили в Кремле, президенты обстоятельно обсудили состояние двусторонних отношений и ряд международных вопросов. В Белом доме уточнили, что Байден предложил Путину в ближайшие месяцы провести личную встречу в третьей стране. Позднее Байден пояснил, что предложил встретиться летом в Европе. Глава администрации США в середине июня будет находиться в Европе для участия в саммитах Группы семи и НАТО.