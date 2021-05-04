Борт ВВС России доставил из Азербайджана в Армению трех освобожденных военнопленных

ЕРЕВАН, 4 мая. /ТАСС/. Трое армянских военнопленных вернулись из Азербайджана в Армению самолетом Военно-воздушных сил России. Об этом во вторник сообщила пресс-служба офиса и. о. вице-премьера Армении Тиграна Авиняна.

"Благодаря усилиям сопредседателей минской группы ОБСЕ удалось вернуть домой из Азербайджана трех военнопленных. Надеемся, этот процесс продолжится", - говорится в сообщении.

Вместе с тем депутат от правящего блока Назели Багдасарян на странице в Facebook сообщила, что пленные вернулись на родину благодаря усилиям командующего российскими миротворцами в регионе Рустама Мурадова и Службы национальной безопасности Армении. Самолет приземлился в ереванском аэропорту Эребуни. Освобожденных военнослужащих направили в госпиталь для обследования.

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР.

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября 2020 года подписали трехстороннее заявление, которое позволило достичь полного прекращения военных действий в зоне конфликта. Азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы. Согласно восьмому пункту заявления, предусматривался обмен пленными по принципу "всех на всех".