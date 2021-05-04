Блинкен: США будут оказывать нажим на власти Венесуэлы и отстаивать права кубинцев

ВАШИНГТОН, 4 мая. /ТАСС/. Нынешняя американская администрация во главе с президентом Джо Байденом намерена оказывать давление на власти Венесуэлы и отстаивать права граждан Кубы. С таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Его записанное заранее обращение было продемонстрировано во вторник на ежегодной конференции Совета Америк, которая состоялась из-за пандемии в онлайн-формате. Совет Америк - это базирующаяся в США неправительственная организация, объединяющая крупные компании частного сектора, работающие в Западном полушарии.

"Поддержание демократии означает осуждение тех, кто топчет демократические нормы и права человека", - сказал глава внешнеполитического ведомства США. "В Венесуэле жестокий режим [президента Николаса] Мадуро систематически подавляет права своих граждан, - утверждал Блинкен. - Его злоупотребления, коррупция, бесхозяйственность обостряют гуманитарный кризис, оставляя миллионы [человек] без еды, доступа к <...> медицинскому обслуживанию, вынуждая бежать [из страны] еще миллионы [граждан]". "Мы продолжим работать со своими партнерами во всем регионе и для того, чтобы облегчить страдания венесуэльского народа, и для того, чтобы оказывать давление на режим, дабы страна могла мирно вернуться к демократии", - заявил глава Госдепа. "И мы, - отметил Блинкен, - продолжим отстаивать права народа Кубы, в том числе свободу слова и собраний, а также осуждать подавление прав человека на острове".

По мнению госсекретаря США, демократия в Западном полушарии в целом укрепилась за последние годы, но теперь сталкивается с различными проблемами. "Были и исключения, но в большей части нашего полушария демократия укрепилась", - полагает Блинкен. "Тем не менее сегодня наши демократии подвергаются испытанию. Нарастает политическая поляризация [в обществах] <...>. Доверие людей к демократическим институтам падает. Ни одна из демократий в регионе, в том числе в США, не свободна от тех или иных вызовов", - признал руководитель внешнеполитического ведомства США.

Кроме того, он призвал страны Западного полушария к активизации мер по борьбе с глобальным потеплением. "Чтобы предотвратить климатическую катастрофу, каждая страна в Северной и Южной Америке и за их пределами должна будет драматическим образом сократить свои выбросы [в атмосферу] и приспособиться к неминуемым изменениям", - убежден Блинкен.

По его словам, США планируют вынести в повестку дня предстоящего Саммита Америк вопросы борьбы с изменением климата, укрепления демократии и обеспечения экономического роста в регионе. "Я с нетерпением жду возможности обсуждения всех трех этих тем - преодоления пандемии, расширения [экономических] возможностей, укрепления демократии, когда США примут 9-й Саммит Америк", - подчеркнул госсекретарь.

Кризис в Венесуэле

Ситуация в Венесуэле резко обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство членов Евросоюза. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс подчеркнул в начале февраля, что администрация Байдена не настроена на вступление в прямой диалог с Мадуро и его окружением. 8 марта он отказался уточнить, добивается ли Вашингтон схода Мадуро с политической сцены в Венесуэле, смены режима в Каракасе.