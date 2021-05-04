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Пандемия COVID-19
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США планируют к 4 июля передать другим странам примерно 10% своих доз вакцины от COVID-19

Президент Джо Байден отметил, что не готов назвать все государства, кому будут отправлены препараты

ВАШИНГТОН, 4 мая. /ТАСС/. США рассчитывают к 4 июля передать другим странам примерно 10% имеющихся у Вашингтона доз вакцины от нового коронавируса. Об этом американский президент Джо Байден заявил во вторник, выступая в Белом доме.

"Что касается вакцины AstraZeneca, <...> мы направили эту вакцину в Канаду и Мексику. Есть другие страны, с которыми мы сейчас ведем переговоры <...>. Я не готов объявлять, кому еще мы передадим вакцину, но к 4 июля мы собираемся направить примерно 10% того, что у нас есть, другим странам", - сказал американский лидер.

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КанадаМексикаСШАБайден, Джозеф (Джо)Пандемия COVID-19
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