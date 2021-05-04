СМИ: в Колумбии более 80 человек пропали без вести во время протестов

БОГОТА, 4 мая. /ТАСС/. Более 80 человек, принимавших участие в протестах в Колумбии, числятся пропавшими без вести. Об этом во вторник сообщила радиостанция Efe Eme со ссылкой на данные аппарата уполномоченного по правам человека.

Отмечается, что с 28 апреля пропали 87 человек. Наибольшее число сообщений об исчезновениях людей зафиксировано в городе Кали (административный центр западного департамента Валье-дель-Каука) - 35 случаев.

С прошлой недели в Колумбии проходят демонстрации против налоговой реформы. Беспорядки произошли в Боготе, Кали, Медельине и других городах. Пострадали более 840 человек, погибли не менее 19. Позже правительство согласилось внести изменения в планы реформы, министр финансов подал в отставку, однако протесты продолжились.