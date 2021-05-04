В Португалии считают, что обсуждать членство Украины в НАТО пока рано

НЬЮ-ЙОРК, 4 мая. /ТАСС/. Украина пока не может рассчитывать на вступление в НАТО, поскольку внутри страны не достигнут консенсус относительно присоединения к Североатлантическому альянсу. Об этом заявил во вторник министр обороны Португалии Жоау Гомеш Кравиньу, выступая на онлайн-мероприятии Германского фонда Маршалла (организация признана нежелательной в России).

"Вступление новых членов в НАТО должно сопровождаться консенсусом в общество новой страны-члены по этому вопросу, - сказал он. - Это то, чего мы ждем от стран, присоединяющихся к НАТО. В случае Украины, я считаю, консенсус относительно членства Украины в НАТО должен быть более глубоким. На данный момент немного рано говорить о ее членстве в Альянсе".

В феврале 2019 года Верховная рада Украины одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО с формулировкой о "необратимости евроатлантического курса Украины". Обеспечение к 2020 году полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран НАТО закреплено в принятой в 2015 году новой военной доктрине страны. Ранее Украине был предоставлен статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

В апреле 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ждет от западных стран более последовательной поддержки стремления страны стать частью альянса. Президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским в понедельник заявил, что вступление Украины будет обсуждаться на предстоящем в июне саммите НАТО.