Страны Центральной Азии и США отметили успех формата "С5+1"

ВАШИНГТОН, 4 мая. /ТАСС/. Формат "С5+1" (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и США) за последние пять лет достиг успеха в расширении связей в сферах экономики, энергетики, торговли, медицины и обеспечения безопасности. Об этом говорится в распространенном во вторник Госдепартаментом совместном заявлении участников этой платформы по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств этих стран, которая состоялась 23 апреля по видеосвязи из-за пандемии.

Формат взаимодействия "С5+1" был установлен в 2015 году для обсуждения региональных вопросов в сферах экономики, экологии и безопасности.

"Участники отметили пятилетнюю годовщину формата "С5+1", установленного в ноябре 2015 года, подчеркнув успех платформы в укреплении регионального диалога, сотрудничества и партнерства между странами-участницами. Данный формат способствовал расширению экономических, энергетических и торговых связей, смягчению последствий экологических и медицинских проблем, совместному устранению угроз безопасности и поддержке всестороннего участия женщин во всех аспектах политической, экономической и социальной жизни стран-членов. Участники вновь заявили о своей приверженности совместному решению общих проблем в целях создания процветающей и безопасной Центральной Азии, свободной в реализации своих интересов с различными партнерами, включая США", - отмечается в документе.

23 апреля главы внешнеполитических ведомств стран "С5+1" обсудили ситуацию вокруг Афганистана. Они "призвали все стороны конфликта в Афганистане снизить уровень насилия в стране, а [радикальное движение] "Талибан" (запрещено в РФ) не проводить весеннее наступление с целью избежать дальнейших жертв и создать условия, способствующие достижению политического урегулирования путем переговоров". Участники формата "договорились продолжать развитие сотрудничества в сфере безопасности между США и странами Центральной Азии как средства продвижения стабильности и региональной безопасности и противодействия трансграничным угрозам, исходящим из Афганистана".

Следующая встреча

Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан "приветствовали предложение Соединенных Штатов о проведении в будущем встречи в формате "С5+1" между спецпосланником президента США по климату Джоном Керри и представителями стран Центральной Азии". Они договорились, что рабочие группы в формате "С5+1" "продолжат регулярно консультироваться, в том числе позднее в 2021 году, <...> для подготовки решений для будущих встреч в рамках диалога на высоком уровне". Участники платформы договорились, что следующая встреча на высоком уровне в формате "С5+1" пройдет в рамках региональной конференции, которую проведет правительство Узбекистана в июле. Еще одна министерская встреча пройдет, как ожидается, в конце года.

В начале апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что западные страны поставили цель ослабить связи России с государствами Центральной Азии: "Объем экономических связей, выстраивающихся сейчас у США и ЕС с Центральной Азией, несопоставим с нашим экономическим взаимопроникновением, но поставленная [Западом] цель однозначна - всячески ослаблять наши связи со своими союзниками и стратегическими партнерами".