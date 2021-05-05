Истек 28-дневный срок, отведенный Нетаньяху на создание кабмина по итогам выборов

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 мая. /ТАСС/. Отведенный премьер-министру Израиля и лидеру партии "Ликуд" Биньямину Нетаньяху 28-дневный срок на формирование правительственной коалиции по итогам состоявшихся 23 марта досрочных парламентских выборов истек с наступлением 5 мая.

Как сообщает в среду газета "Таймс оф Исраэл", мандат на формирование кабмина по итогам выборов возвращается президенту Израиля Реувену Ривлину, который должен в течение трех дней либо передать его по итогам консультаций с парламентскими фракциями другому депутату, либо поручить определить имя этого кандидата Кнессету (парламенту), на что всему составу палаты будет предоставлен 21 день.