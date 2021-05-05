В Пентагоне считают, что действия РФ на северо-востоке Сирии не угрожали военным США

ВАШИНГТОН, 5 мая. /ТАСС/. США считают, что действия российских военных на северо-востоке Сирии нарушают механизм деконфликтинга, но не несут угрозу силам американской коалиции. Такие утверждения содержатся в распространенном во вторник докладе исполняющего обязанности генерального инспектора Пентагона Шона О'Доннелла. Документ охватывает период с 1 января по 31 марта этого года.

"Россия продолжала нарушать механизмы деконфликтинга, которые были установлены между Россией и коалицией на северо-востоке Сирии для предотвращения непреднамеренной эскалации, - говорится в тексте. - Хотя российские силы в основном придерживались механизма, число нарушений по сравнению с прошлым кварталом несколько увеличилось". По версии американской стороны, нарушения касаются включения дополнительного транспортного средства в заранее организованную колонну патрулирования. Кроме того, коалиция якобы бывает уведомлена ненадлежащим образом о проезде военного транспорта или пролете истребителя из России в Сирию.

"Данные нарушения не представляли угрозу для коалиционных сил", - отмечается в докладе.

Вместе с тем, по утверждению Разведывательного управления Пентагона, российская сторона пытается вынудить США уйти из северо-восточной части Сирии. Авторы доклада также считают, что за последние три месяца Россия "продолжала попытки утвердить свое влияние" на "Силы демократической Сирии" (СДС) и наладить взаимодействие с местным населением. "Россия пыталась выступить в качестве посредника в урегулировании конфликта между СДС и протурецкими силами, но СДС отказывались", - говорится в докладе.

Россия ведет в Сирии два параллельных трека: помощь легитимному правительству в ликвидации остатков террористических элементов и содействие сирийским сторонам в завязывании политического диалога. США, в отличие от России, находятся в Сирии без приглашения правительства этой страны.