Еще два бомбардировщика B-52H прибыли в Катар для защиты сил США при выводе из Афганистана

ВАШИНГТОН, 5 мая. /ТАСС/. Еще два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США прибыли в Катар для обеспечения безопасности при выводе американских сил из Афганистана. Об этом сообщило во вторник Центральное командование ВВС США.

"Эти бомбардировщики присоединятся к четырем [другим] B-52, которые прибыли на базу Эль-Удейд в конце апреля для обеспечения упорядоченного и ответственного вывода сил США и коалиции из Афганистана", - говорится в сообщении.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о планах начать вывод американских войск из Афганистана в мае и завершить его к 11 сентября 2021 года, хотя прежняя администрация во главе с Дональдом Трампом подписала в феврале 2020 года в Дохе мирное соглашение с движением "Талибан" (запрещено в РФ), согласно которому Вашингтон обязался вывести свои войска, равно как и войска союзников, к 1 мая 2021 года. Такое отступление от достигнутых договоренностей вызвало резкое недовольство со стороны талибов, фактически заявивших о том, что в этом случае они считают себя свободными от взятых обязательств по Дохийскому соглашению.