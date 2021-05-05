{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Вице-президент Венесуэлы положительно оценила подход РФ и КНР к поставкам вакцин за рубеж

Как отметила Дельси Родригес, позиция Москвы и Пекина контрастирует с действиями некоторых стран, которые "копят вакцины для себя"

БУЭНОС-АЙРЕС, 5 мая. /ТАСС/. Подход России и Китая в вопросах поставок вакцин от коронавируса положительно отличается от позиции других крупных стран. Такое мнение выразила во вторник исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес в связи с началом местных клинических испытаний российской вакцины от коронавируса "Эпиваккорона".

На эту тему
Зарегистрирована третья вакцина — "Ковивак". Что известно о российских вакцинах
Зарегистрирована третья вакцина — "Ковивак".

"[Подход] России и Китая контрастирует с позицией некоторых стран, которые копят вакцины для себя, создавая дисбаланс в доступе к вакцинам на мировом уровне", - сказала она журналистам телеканала "Венесолана де телевисьон".

Родригес также поблагодарила Россию и российского президента Владимира Путина за то, что Венесуэла получила возможность провести у себя клинические испытания препарата "Эпиваккорона". Она выразила уверенность, что это "хорошая вакцина", и высказала надежду, что Венесуэла сможет использовать ее для иммунизации населения.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что страна получила партию "Эпиваккороны" для проведения испытаний и намерена приобрести препарат для вакцинации населения. Как сообщил ТАСС посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров, он стал первым волонтером, принявшим участие в испытаниях российской вакцины.

Теги
Мадуро, НиколасПутин, Владимир ВладимировичВенесуэлаРоссияКитайПандемия COVID-19
Госдеп: на встрече G7 в Лондоне больше всего времени ушло на обсуждение РФ и КНР
Главы МИД Группы семи собрались 4 мая в британской столице на первое за два года пленарное заседание в очном формате
Читать полностью