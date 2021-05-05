Вице-президент Венесуэлы положительно оценила подход РФ и КНР к поставкам вакцин за рубеж

БУЭНОС-АЙРЕС, 5 мая. /ТАСС/. Подход России и Китая в вопросах поставок вакцин от коронавируса положительно отличается от позиции других крупных стран. Такое мнение выразила во вторник исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес в связи с началом местных клинических испытаний российской вакцины от коронавируса "Эпиваккорона".

"[Подход] России и Китая контрастирует с позицией некоторых стран, которые копят вакцины для себя, создавая дисбаланс в доступе к вакцинам на мировом уровне", - сказала она журналистам телеканала "Венесолана де телевисьон".

Родригес также поблагодарила Россию и российского президента Владимира Путина за то, что Венесуэла получила возможность провести у себя клинические испытания препарата "Эпиваккорона". Она выразила уверенность, что это "хорошая вакцина", и высказала надежду, что Венесуэла сможет использовать ее для иммунизации населения.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что страна получила партию "Эпиваккороны" для проведения испытаний и намерена приобрести препарат для вакцинации населения. Как сообщил ТАСС посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров, он стал первым волонтером, принявшим участие в испытаниях российской вакцины.