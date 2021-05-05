Президент Колумбии заявил о готовности начать диалог с протестующими

БОГОТА, 5 мая. /ТАСС/. Президент Колумбии Иван Дуке во вторник объявил о создании площадки для переговоров, чтобы выслушать граждан, участвующих в протестах, которые уже несколько дней проходят в южноамериканской республике.

"Я хочу объявить, что мы создадим площадку, чтобы выслушать граждан и найти решения", - заявил Дуке, выступление которого транслировалось на странице его администрации в Twitter.

Президент подчеркнул, что "всегда был открыт для диалога". "Вместе с мэрами и губернаторами мы создадим пространство, чтобы слушать и работать с нашей молодежью", - добавил Дуке.

С прошлой недели в Колумбии проходят демонстрации против налоговой реформы. Беспорядки произошли в Боготе, Кали, Медельине и других городах. Пострадали более 840 человек, погибли не менее 19. Позже правительство согласилось внести изменения в планы реформы, министр финансов подал в отставку, однако протесты продолжились.