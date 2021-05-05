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Госсекретарь США и глава МИД Франции на встрече в Лондоне обсудили РФ и Украину

В сообщении Госдепартамента говорится, что Энтони Блинкен и Жан-Ив Ле Дриан "подтвердили непоколебимую поддержку США и Францией суверенитета Украины"

ВАШИНГТОН, 5 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан на полях встречи глав МИД "семерки" в Лондоне обсудили Россию и Украину. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Госдепартамента.

"Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился сегодня в Лондоне на полях министерской встречи G7 с министром по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. <...> Госсекретарь и министр <...> подтвердили непоколебимую поддержку США и Францией суверенитета Украины и договорились пристально наблюдать за российской агрессией против Украины", - утверждается в сообщении.

Кроме того, главы двух внешнеполитических ведомств обсудили ситуацию в Чаде, Камеруне и Ливане.

Теги
УкраинаКамерунЧадСШАЛиванВеликобританияРоссияФранцияЛе Дриан, Жан-ИвБлинкен, Энтони
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