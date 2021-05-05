СМИ: Саудовская Аравия откроет посольство в Дамаске после окончания рамадана

БЕЙРУТ, 5 мая. /ТАСС/. Посольство Саудовской Аравии возобновит свою работу в Дамаске после праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам), завершающего 13 мая мусульманский пост в месяц рамадан. Об этом сообщила во вторник издающаяся в Лондоне общеарабская газета Rai Al Youm. По ее сведениям, в церемонии открытия здания саудовской дипмиссии в сирийской столице будет участвовать делегация во главе с министром иностранных дел королевства принцем Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.

Как утверждает издание, договоренность о нормализации сирийско-саудовских отношений после почти 10-летнего перерыва была достигнута в понедельник на встрече шефа саудовской спецслужбы Халеда аль-Хмейдана с президентом Башаром Асадом и главой Бюро национальной безопасности Сирии Али аль-Мамлюком. "Саудовский гость передал сирийской стороне, что в Эр-Рияде будут приветствовать возвращение Дамаска в ряды Лиги арабских государств (ЛАГ) и его участие в саммите межарабского сообщества в Алжире", - указывает Rai Al Youm.

По информации газеты, визит в Дамаск главы саудовской спецслужбы произошел спустя две недели после состоявшихся в Багдаде секретных саудовско-иранских переговоров. 28 апреля наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявил в телеинтервью "о желании установить сильные партнерские отношения с Ираном". Эти слова были восприняты как намерение Эр-Рияда наладить связи с Тегераном и Дамаском. Саудовские власти в настоящий момент полностью прекратили оказание поддержки сирийской оппозиции и закрыли офис оппозиционного Сирийского комитета по переговорам, который находился в Эр-Рияде с 2017 года.

27 декабря 2018 года посольство в Дамаске открыли Объединенные Арабские Эмираты. Участие Дамаска в ЛАГ было приостановлено в ноябре 2011 года. Большинство арабских стран отозвали своих послов из сирийской столицы и присоединились к экономическому бойкоту Сирии. Саудовская Аравия, Катар и ряд других государств в период конфликта оказывали финансовую и военную помощь вооруженным формированиям, выступившим против сирийского правительства.