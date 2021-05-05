Госдеп: на встрече G7 в Лондоне больше всего времени ушло на обсуждение РФ и КНР

ВАШИНГТОН, 5 мая. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств Группы семи (G7) на пленарном заседании в Лондоне во вторник потратили по полтора часа на обсуждение РФ и КНР, сессии, посвященные ситуации в Мьянме, Ливии, Сирии и Афганистане, заняли по 30 минут. Об этом сообщил журналистам на брифинге представитель Госдепартамента США высокого ранга.

"Мы начали в 08:45 утра [10:45 мск], было полуторачасовое обсуждение Китая, потом были небольшие сессии - по 30 минут - по Мьянме, Ливии, Сирии, час и 30 минут - по России, включая <...> Украину и Белоруссию, 30 минут - по Афганистану", - сказал американский чиновник. Стенограмму брифинга распространила пресс-служба Госдепа.

Министры иностранных дел стран G7 собрались во вторник в британской столице на первое за два года пленарное заседание в очном формате.

Группа семи - объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В формате "семерки" клуб существовал с 1976 по 1997 год. После присоединения России он стал называться G8. В марте 2014 года в результате событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях США и Европы с Россией западные участники объединения приняли решение вернуться к формату "семерки".