Аэропорт на севере Кипра переименуют в честь первого турко-кипрского лидера

НИКОСИЯ, 5 мая. /ТАСС/. Аэропорт Эрджан (греческое название - Тимву), являющийся единственными воздушными воротами для авиапассажиров в турецкой части Кипра, с завершением строительства нового аэровокзального комплекса будет переименован и назван в честь первого турко-кипрского лидера Фазыла Кючюка (1906-1984). Об этом, как сообщила на своем сайте газета Kibris, заявил во вторник президент самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар после того, как это решение получило одобрение со стороны турко-кипрского правительства.

Глава непризнанного государства дал понять, что также проконсультировался по данному вопросу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и с главой МИД этой страны Мевлютом Чавушоглу, заметив, что идея переименования нашла поддержку у властей в Анкаре.

В настоящий момент аэропорт, расположенный к востоку от Никосии, носит имя майора ВВС Турции Фехми Эрджана, погибшего в первый же день военной операции "Кипр" в 1974 году и причисленного в ТРСК к исламским мученикам. Теперь решено, что его имя в дальнейшем будет носить турко-кипрский военный аэропорт Гечиткале (греческое название - Лефконико).

Смена названия аэропорта произойдет после завершения возведения пока еще строящегося нового аэровокзала, который будет значительно больше нынешнего и будет иметь девять "рукавов", то есть крытых переходов из аэровокзального здания в салоны самолетов. Также в аэропорту сейчас идет строительство дополнительной взлетно-посадочной полосы.

Поскольку ТРСК признает лишь одна Анкара, то прямые полеты в Эрджан выполняются исключительно из аэропортов Турции. Самолетам авиакомпаний других стран, чтобы прилететь в Эрджан, необходимо делать предварительную посадку в одном из турецких аэропортов.

Фазыл Кючюк, именем которого будет назван главный турко-кипрский аэропорт, начиная с 1960 года был первым вице-президентом Республики Кипр, представлявшим в этом объединенном независимом государстве общину турок-киприотов. Он продолжал руководить этой общиной и после 1963 года, когда на острове распалась система двухобщинного представительства в органах власти. В 1973 году, менее чем за полтора года до вторжения войск Турции на Кипр, Кючюк подал по состоянию здоровья в отставку формально с поста вице-президента Республики Кипр, а де-факто с должности главы "временной турецкой администрации Кипра". Он передал эти посты своему преемнику Рауфу Денкташу (1924-2012), который в 1983 году объявил об образовании Турецкой Республики Северного Кипра и стал ее первым президентом. Менее чем через год после провозглашения не признанной мировым сообществом ТРСК Фазыл Кючюк умер в лондонской больнице в возрасте 77 лет.