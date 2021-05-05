СМИ: глава МИД Японии призвал коллег по G7 выработать совместный подход к России

ТОКИО, 5 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги в ходе пленарного заседания глав внешнеполитических ведомств Группы семи (G7) в Лондоне заявил о том, что страны - участницы "семерки" должны выработать "совместный подход" в отношении России. Об этом в среду сообщило агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники.

Помимо этого, по сведениям агентства, Мотэги выразил на заседании серьезную обеспокоенность правительства Японии по поводу односторонних попыток изменить статус-кво в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, а также касательно ситуации с правами человека в Гонконге и Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.

Министры иностранных дел стран G7 собрались во вторник в британской столице на первое за два года пленарное заседание в очном формате.

Группа семи - объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В формате "семерки" клуб существовал с 1976 по 1997 год. После присоединения России он стал называться G8. В марте 2014 года в результате событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях США и Европы с Россией западные участники объединения приняли решение вернуться к формату "семерки".