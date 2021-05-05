СМИ: один человек погиб в результате атаки Израиля на склад в Латакии

ТАСС, 5 мая. Один человек погиб, еще шестеро, в том числе ребенок с матерью, получили ранения в результате атаки Израиля на склад в сирийской Латакии. Об этом сообщил в среду телеканал Al Ekhbariya.

По его данным, удар был нанесен по складу пластиковых изделий в провинции Латакия.

В свою очередь агентство SANA сообщило, что сирийские средства ПВО отражают ракетную атаку в районе провинции Латакия и города Масьяф (провинция Хама).

В новость были внесены изменения (04:21 мск) - уточняется информация о пострадавших.