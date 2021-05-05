{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Times: в Британии людям старше 50 лет предложат ввести третью дозу вакцины от коронавируса

По данным издания, в настоящее время проводятся испытания двух возможных вариантов препаратов

ТАСС, 5 мая. Власти Великобритании осенью предложат гражданам старше 50 лет сделать третью прививку от коронавируса для того, чтобы предотвратить рост заболеваемости к Рождеству. Об этом в среду сообщила газета The Times.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

По ее информации, в настоящее время проводятся испытания двух возможных вариантов вакцин под руководством главного санитарного врача Великобритании Криса Уитти. Первый вариант подразумевает использование вакцин, модифицированных специально для борьбы с новыми штаммами коронавируса. Альтернативным вариантом может стать вакцинирование одним из трех уже одобренных в стране препаратов: американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета или американской компании Moderna.

В настоящее время в королевстве делают прививки тремя вышеупомянутыми препаратами. Чтобы в сжатые сроки сделать прививки максимальному числу людей, интервал между введением двух доз вакцины в Великобритании по решению правительства увеличили с трех недель до трех месяцев.

Теги
ВеликобританияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
СМИ: правительство Японии может продлить действие ЧС из-за коронавируса
По данным газеты Sankei, премьер-министр Ёсихидэ Суга намерен принять решение по этому вопросу 5 мая
Читать полностью