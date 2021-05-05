СМИ: правительство Японии может продлить действие ЧС из-за коронавируса

ТОКИО, 5 мая. /ТАСС/. Правительство Японии рассматривает необходимость продления действия режима чрезвычайной ситуации (ЧС), который из-за ускорения темпов распространения коронавируса был введен в Токио, а также в западных префектурах Осака, Киото и Хёго с 25 апреля по 11 мая. Об этом в среду со ссылкой на источники сообщила газета Sankei .

Согласно ее информации, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга намерен в среду принять решение по этому вопросу после консультации с представителями соответствующих ведомств.

Японские власти вводили режим ЧС в ряде регионов страны 7 января. Дольше всего (до 22 марта) он сохранялся в Токио и прилегающих префектурах Канагава, Сайтама, Тиба. Однако практически сразу после его отмены рост числа новых случаев заражения коронавирусом возобновился. По последним данным, общее число случаев инфицирования в Японии к настоящему времени превысило 614 тыс., более 10,5 тыс. человек умерли.