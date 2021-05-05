Nikkei: Мотэги и Боррель обсудили ситуацию в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях

ТОКИО, 5 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе состоявшейся в Лондоне встречи обсудили нынешнюю ситуацию в регионе Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей. Об этом в среду сообщила газета Nikkei.

Отмечается, что участники встречи также разделили серьезную обеспокоенность по поводу односторонних попыток изменить статус-кво в этом районе. Кроме того, Мотэги поприветствовал принятое 19 апреля решение ЕС усилить свое присутствие в регионе Индийского и Тихого океанов.

Помимо этого, министр призвал верховного представителя продолжить обеспечение стабильных поставок вакцин от нового коронавируса из ЕС в Японию.

Министры иностранных дел стран G7 собрались во вторник в британской столице на первое за два года пленарное заседание в очном формате.

Группа семи - объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В формате "семерки" клуб существовал с 1976 по 1997 год. После присоединения России он стал называться G8. В марте 2014 года в результате событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях США и Европы с Россией западные участники объединения приняли решение вернуться к формату "семерки".