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В армии Израиля отказались комментировать сообщения об ударах в Сирии

Ранее телеканал Al Ekhbariya сообщил, что в результате атаки Израиля по меньшей мере один человек погиб, еще шестеро получили ранения

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 мая. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Представитель пресс-службы Армии обороны Израиля отказался в среду комментировать сообщения о ракетных ударах в провинциях Латакия и Хама в Сирии.

"Мы не комментируем сообщения в иностранных СМИ", - ответил по телефону на соответствующий запрос ТАСС представитель армейской пресс-службы.

Ранее в среду телеканал Al Ekhbariya сообщил, что по меньшей мере один человек погиб, еще шестеро, в том числе ребенок с матерью, получили ранения в результате атаки Израиля на склад пластиковых изделий в сирийской Латакии. В свою очередь агентство SANA сообщило, что сирийские средства ПВО отражали ракетные атаки в районе провинции Латакия и города Масьяф (провинция Хама).

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